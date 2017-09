Diest - Uit een woning aan de Wijngaardstraat in Diest werden dinsdag een gouden hanger en geld gestolen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak dinsdagochtendrond 4.30 uur. Het was de bewoner van het huis die de inbraak vaststelde. Via een raam aan de achterzijde van de woning was men het huis binnengedrongen.