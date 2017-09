Geetbets pakt zwerfvuil aan

Geetbets - De politiediensten hielden zopas een controle-actie op zwerfvuil. De leden van het schepencollege van Geetbets zullen ze zeker nooit op het achterlaten van zwerfvuil betrappen. Integendeel, de leden van het schepencollege voeren een actieve strijd tegen zwerfvuil. “Wij willen de inwoners het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Jo Roggen, blauwe (Open Vld) én groene jongen.

“Wij voeren een actief beleid tegen het zwerfvuil”, aldus burgemeester Jo Roggen. “Een propere gemeente maakt leven en wonen veel aangenamer. Met deze gedachte nemen reeds een paar jaren heel wat vrijwilligers, zogenaamde peters en meters, op regelmatige basis een aantal straten voor hun rekening en ruimen hier het zwerfvuil. Ook onze gemeentelijke arbeiders ruimen wekelijks zwerfvuil. Ondanks de zware boetes op zwerfvuil, merken we vaak dat burgers of bezoekers hun vuil zomaar langs ons wegen dumpen. Wij roepen iedereen op om samen met ons op zaterdag 30 september zwerfvuil te komen verzamelen.” Over deze actief later meer info op deze infobladzijden van Geetbets.