Josefien Michaux wint ‘Leeszomer 2017’

Geetbets - Josefien Michaux is de laureaat van de actie Leeszomer 2017 in de bibliotheek van Geetbets. Als hoofdwinnares ontving zij een speciaal pakket.

In de zomermaanden organiseert de bibliotheek van Geetbets een wedstrijd onder de jeugdige lezers, gekoppeld aan het specifieke opdracht bij het lezen van bepaalde boeken en tijdsschriften. De wedstrijd vond dit jaar voor de tiende keer plaats.

De leerlingen dienden tijdens de zomermaanden juli en augustus van 2017 een leesboek, een weetjesboek en een strip te lezen. Nadien moesten zij vragen over het boek oplossen. In toaal namen 38 kinderen deel. Zij ontvingen bij de proclamatie een dvd-bon voor een gratis ontlening en een leuk gadget. Voor Josefine Micheaux als hoofdwinnares zat er een extraatje in. Zij ontving een rugzak, een boek en een gadget.