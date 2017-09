Geetbets - Seniorenvereniging Okra Trefpunt 55+ promoot het fietsen bij haar leden. Belangstellenden zijn morgen, dinsdag 19 september, welkom om mee op de fiets te springen.

De tocht is ongeveer 20 km lang. Vertrekpunt is het Statieplein in Geetbets. Het startschot wordt om 13.30 uur gegeven. Info: greetgemma@skynet.be.