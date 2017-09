Halen - De afdeling Halen van Open Vld heeft maandagmiddag aan vrije basisschool Wegwijs in Halen-centrum actie gevoerd voor een beter fietsbeleid in Halen. Dat gebeurde in het kader van de mobiliteit.

Leden van Open Vld deelden op het einde van de schooldag fietslichtjes en flyers uit. Dat deden ze aan de lagere school in Halen-centrum, omdat onze jonge fietsertjes de meest kwetsbare personen zijn in het verkeer.