Diest - ‘Speuren naar paddenstoelen’ is het thema van een wandeling vandaag in het Webbekomsbroek aan het domein Halve Maan in Diest.

September is de maand van de mooiste kleuren en van een grote paddenstoelenrijkdom. Je kan met een gids mee het broek in om ze van dichtbij te bewonderen in alle vormen, kleuren en maten. Om 14 uur, bezoekerscentrum Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48.

Info: tel. 013 35 86 58, www.vlaamsbrabant.be, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be.