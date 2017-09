Molens zetten deuren open

Diest - De molens van Schaffen en aan domein Halve Maan in Diest staan vandaag open voor bezoekers. Je krijgt er uitleg over de werking van de molens.

De Lindenmolen aan het recreatiedomein Halve Maan is van het type moedermeulen. Dat zijn molens met een bijzonder grote kast. Hij werd in 1816 gebouwd in Kortenaken. De voet was afkomstig van een molen uit Assent en de rest waren onderdelen van een molen uit Schaffen, die in 1742 werd gebouwd. De molen is genoemd naar voormalig archivaris-conservator Van der Linden van de stad die de molen aan de toegang van het domein Halve Maan liet plaatsen. De molen is sinds 1944 als monument beschermd.

De molen van Schaffen werd in 1826 in Beverlo bij Beringen gebouwd. Amandus Peeters werd in 1903 de eigenaar en liet hem in Schaffen plaatsen. In 1966 werd de molen voor het laatst gebruikt en in 1979 werd hij beschermd. Drie jaar later kocht de stad het opvallende bouwwerk. Sinds de restauratie van de molens zijn die opnieuw maalvaardig.

10-13 uur, Kerkstraat Schaffen en Omer Vanaudenhovelaan.

Info: 0496 38 20 24.