Wandeling op Diestse begijnhof

Diest - De wandeling ‘Ode aan de laatste twee begijnen’ vandaag, zondag 17 september, brengt het leven van de begijnen op het begijnhof in Diest in herinnering.

aHet begijnhof van Diest is samen met andere begijnhoven van Vlaanderen door de Unesco als werelderfgoed erkend. Het begijnhof van Diest werd in 1253 gesticht door Arnold IV, heer van Diest. Het kende zijn hoogtepunt in de 17de eeuw. Toen woonden er zowat 400 begijnen. De meeste panden dateren ook uit de 17de eeuw. Tot in 1924 leefde er in Diest nog een begijntje. In 1938 werd het begijnhof beschermd als monument en in 1939 als landschap.

Om 14 uur, begijnhofpoort. Inschrijven bij Toerisme Diest. Info: Toerisme Diest, tel. 013 35 32 73, www.toerismediest.be.