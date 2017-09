Halen - Vrouwen in de seniorengroep die (meer) willen bewegen zijn morgen, maandag 18 september, welkom in sporthal De Kambergen in Zelem (Halen). Daar gebeurt een voorstelling van het turnen voor dames.

De voorstelling loopt van 20 tot 21 uur. De presentatie past in de seniorsportiefmaand van de stad Halen. Info: sportdienst, sportcentrum De Koekoek, Sportlaan 4b, tel. 013/35.08.35, sportdienst@halen.be.