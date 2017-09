Dorpsfeest Rummen voor parochiezaal

Geetbets - De parochiale verenigingen van Rummen houden morgen, zondag 17 september, dorpsfeest. Dan wordt ook een barbecue gehouden, waarvan de opbrengst gaat naar de opfrissing van de parochiezaal van Rummen.

Het initiatief gaat uit van de 'Vrienden van Paul'. Dat is de overkoepelende organisatie van een aantal lokale verenigingen: Bond van gepensioneerden, Brass Band Haspengouw, KVLV, Lourdeskring, Ziekenzorg, lectoren en parochiale medewerkers in kerkraad en parochiale

werken,vrije basisschool ‘De Knipoog’. Met de opbrengst van de barbecue vorig jaar werden belangrijke herstellingen uitgevoerd aan de centrale verwarming en het sanitaire gedeelte.

De parochiezaal is ter beschikking voor vergaderingen of privéfeesten zoals een communiefeest, een babyborrel, een verjaardagsfeest … en ook voor een koffietafel bij een overlijden. Meer info en reservatie van de zaal: Rudi Haesen, Leeuwbeekstraat 6A, tel. 0475 86 16 48, email: haesen.rudi@telenet.be.