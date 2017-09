Halen - De gemeenteraad van Halen komt vandaag, maandag 11 september, samen. Dat is een week later dan normaal.

De Halense raad vergadert normaal op de eerste maandag van de maand. Dat was de vierde september. De zitting werd echter met een week uitgesteld. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Ze vangt aan om 20 uur. Ze is openbaar. Iedereen is dus welkom om ze bij te wonen.

Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.