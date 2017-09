Inhuldiging gerestaureerde kapel Berbroek

Herk-de-Stad - Iedereen is zondag 10 september in Berbroek welkom voor de officiële inhuldiging van de kapel Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. De kapel heeft een grondige renovatie gekregen.



De kapel staat op de hoek van de Kapelstraat en de Lindestraat. Ze heeft nieuwe glasramen gekregen. het metselwerk is hersteld en het interieur is opgefrist. De inhuldiging begint met de mis om 10 uur in de kerk van Berbroek. Daarna volgt een processie over de Grotestraat en de Lindestraat naar de kapel, waar om 11.30 uur de zegening gebeurt. Pronkstuk wordt een nieuwe icoon voor de kapel.

Van 12 tot 18 uur loopt in parochiecentrum ’t Schel de expo ‘Leven in en rond de kapel’ in parochiaal centrum ’t Schel. Van 14 tot 18 uur kan je de expo ‘Religieus gebonden kunst’ in de O.L.V. Geboortekerk bezoeken. Die toont werk van Dries Vanwijnsberghe, Lucienne Lipkens-Janssen, Andrea da Angelo en Joke van den Brandt. De vernissage wordt opgeluisterd door Jeugd- en Kinderkoor ‘In Dulci Jubilo’