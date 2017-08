Halen - In een aantal centrumstraten in Halen geldt vandaag een verbod om te parkeren en stationneren. Dat verbod is van toepassing naar aanleiding van Twinsporten.

Het verbod geldt onder meer in de Generaal De Wittestraat. Dat is de verbinding tussen de Diestsesteenweg en de Markt. Ook op de verbinding tussen de Markt en het Raubrandplein is het verbod van toepassing. Het is van kracht tot 16 uur.