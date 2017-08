Diest - In het kader van het internationale beiaardfestival bespeelt Janno Den Engelsman, vanavond de beiaard van de Sint-Sulpitiuskerk in Diest.

Jarno Den Engelsman is de stadsbeiaardier van Bergen op Zoom en Zierikzee in Nederland. Thema van zijn concert is ‘Het rijk van Hemony’. De beiaard van Diest is gebouwd door Pieter Hemony. Het concert vangt aan om 20 uur. In de Schotelstraat staan stoelen voor geïnteresseerde luisteraars. De toegang is gratis.