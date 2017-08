Beperkt verkeer bij koers Halen-centrum

Halen - Naar aanleiding van de kermis in Halen wordt vandaag een koers voor eliterenners zonder contract en U23 georganiseerd. Voor die koers geldt in het centrum van Halen een speciale verkeersregeling.

De Markt is voor alle verkeer afgesloten, samen met het gedeelte van de Markt van aan de aansluiting met de Nederstraat tot aan de aansluiting met het Raubrandplein. Ook de wegen rond het Raubrandplein en de aansluiting naar de Markt en het Raubrandplein zelf zijn voor alle verkeer verboden. De koers start in de Generaal de Wittestraat en loopt via de Markt, Nederstraat, Zwarte Duivelsstraat, Firmin Jacobslaan, St. Barbaraplein, Ertsenrijkstraat, Corneliusstraat, Bloemendaalstraat, Sportlaan en Fonteinstraat naar de aankomst in de Generaal de Wittestraat. Op het parcours van de koers geldt van ongeveer 15.30 uur tot 19 uur verkeer in een richting.