Pop-upbar koers vandaag op ‘Poggio’ in Molenstede

Diest - Niet alleen aan de aankomst van de profkoers ‘Dwars door het Hageland’ valt er vanmiddag pret te beleven. Dat is ook het geval op het Grasbos in Molenstede. Op die plaatselijke ‘Poggio’ heeft de Lionsclub ‘Café Grasbos’ ingericht.

Lions Club wil meer ‘leven in de brouwerij – sorry naar de koers – brengen met een pop-up bar op de heuvelrug die voor elke wielerliefhebber in de streek een uitdaging vormt. De pop-upbar krijgt de steun van Kwaremont, die ook een van de hoofdsponsors is van de koers. Op een groot TV-scherm kan je de wedstrijd volgen. De pop-upbar wordt ingericht ten voordele van Martine Van Camp, het dienstencentrum in Molenstede voor personen met een verstandelijke beperking.