Beperkt verkeer en parkeren in Diest

Diest - Een gedeelte van het centrum van Diest is tot vanavond afgesloten voor alle verkeer. In andere straten is het tot vanavond verboden te parkeren. Aanleiding is de organisatie van de profwielerwedstrijd Dwars door het Hageland.

Volgende straten zijn tot 20 uur voor alle verkeer afgesloten, vergunninghouders uitgezonderd: Cleynaertsstraat, Grote Markt, Sint-Jan Berchmansstraat en Allerheiligenberg.

In een reeks andere straten is het tot 21 uur verboden te parkeren: de Fabrieksstraat vanaf de aansluiting met Citadellaan tot aan de aansluiting met het fietspad dat de verbinding maakt met de Ernest Claesstraat te Zichem, Grasbos, Broekstraat richting Kruisstraat, N127 Turnhoutsebaan oversteken Kruisstraat volgen naar onverharde berg tot Ford Leopoldlaan, R26 Citadellaan tussen de aansluiting met N127 Turnhoutsebaan en Nijverheidslaan, Nijverheidslaan tussen de aansluiting met Citadellaan en Valleilaan, Valleilaan tussen de aansluiting met Boudewijnvest en Demerstraat, Demerstraat, Zoutstraat, Cleynaertsstraat, Oscar Nihoulstraat, Grote Markt en Allerheiligenberg.