Al 100 deelnemers voor biebwedstrijd Halen

Halen - De wedstrijd ‘Schatten van Vlieg’ in de bibliotheek van halen is een groot succes. In de eerste helft van de vakantie hebben al honderd kinderen deelgenomen.

De wedstrijd is bestemd voor kinderen tot 12 jaar. Er is een wedstrijd voor kleuters en een voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Thema van de wedstrijd is ‘Geuren’. De kleuters moeten op zoek naar boeken van Pinokkio met een lekker geurtje. De 6- tot 12-jarigen moeten vier opdrachten ‘met een geurtje’ uitvoeren. Info: bibliotheek Halen, Sportlaan 4A, tel. 013/35.08.32, bibliotheek@halen.be, www.halen.be.