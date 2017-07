Halen - Inwoners van Halen die in het hoofdkantoor van de politiezone LRH in Hasselt een aangifte willen gaan doen, kunnen daarvoor vanaf nu een afspraak maken. Dat bevordert een vlottere afhandeling van de aangifte.

De afspraak mag je online op de website van de politie doen. Allerlei gevallen komen daarvoor in aanmerking: oplichting via internet, belaging of slagen en verwondingen, Info: www.politielrh.be.