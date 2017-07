Geetbets - Ingrid Claes (49) trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar de lijst van CD&V in Geetbets.

Ingrid Claes is licentiate politieke en sociale wetenschappen. Sinds 1994 zit ze er in de gemeenteraad, waar ze nu fractieleider is van de CD&V-fractie in de oppositie. Ze was ook zes jaren schepen en ze zit nu voor CD&V in de provincieraad.