Extra snelheidscontroles in Verdaelstraat

Geetbets - De politie van de zone Hageland gaat de komende weken extra controles op snelheid houden in de Verdaelstraat. Dat gebeurt na het vaststellen van overtredingen in die straat.

Na klachten van inwoners heeft de politie in een maand tijd drie flitscontroles gehouden. Dat gebeurde in de zone met een maximale snelheid van 50 km per uur. Bij de eerste controle reed 1 op 3 chauffeurs te snel. Een week later gingen zelfs meer dan de helft van de chauffeurs op de bon en bij de derde controle reed nog eens ongeveer 1 op 3 chauffeurs (23 op 76) te snel.