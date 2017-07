Herk-de-Stad - De bibliotheek van Herk-de-Stad houdt een verkoop van tweedehandse boeken. Het gaat om werken die uit de rekken zijn gehaald.

Je bent daarvoor welkom tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Per boek betaal je 0,5 euro. Voor 2,5 euro mag je tien boeken mee naar huis nemen. Je brengt zelf best een zak mee om de boeken in te stoppen en ze zo netjes mee te kunnen nemen. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.