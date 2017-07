Twee Limburgse teams in 20ste Bike-Transalp

Regio De ploegen van Herkenaren Bart Abrams en Pascal Vandenrijt en Arne Tureluren en Pieter Geerts zijn vandaag in het Oostenrijkse Mayerhofen gestart in de 20ste Bike-Transalp-MTB-race. Dat is een marath... Lees verder