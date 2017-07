Glaasje drinken in café De Smis

Herk-de-Stad - In Donk (Herk-de-Stad) hebben Bart Reekmans (43) en Gigi Panis (39) café De Smis geopend. Je bent er welkom om een glaasje te drinken en vanaf het najaar ook voor kleine hapjes.

“Horeca zit me in het bloed”, zegt Gigi Panis, die afkomstig is van Schoonbeek (Bilzen). “Mijn mama stond er met een hotdogkraam. Bovendien heb ik jarenlang weekendwerk gedaan in dancing Mac Queen in Bommershoven.” De achtgrond van Bart, afkomstig van Wijer, maar al tien jaren woonachtig in Donk, is helemaal anders. “Ik heb als mecanicien gewerkt bij garage Hermans in Hasselt. Daarnaast ben ik gestart als zelfstandige in bijberoep in tuinaanleg en daar is nu deze zaak bijgekomen.”

De Smis biedt de keuze uit vier bieren van het vat en daarnaast 15 bieren op fles. Blikvangers zijn de Ommegang en het gamma van Super 8. “De naam verwijst naar acht bieren van brouwerij Haacht, waarvan er nu drie op de markt zijn, onder meer een witbier en een IPA, wat staat voor India Pale Ale, een amberkleurig bier met een hoger alcoholgehalte. Vijf andere zijn er dus nog op komst, waarvan twee in het najaar.”

Naast de bieren heb je de keuze uit een variatie frisdranken en ook warme dranken. “In het najaar starten we met gerechten uit de kleine keuken: spaghetti, scampi’s, verse dagsoep. De keuken wordt daarvoor nog aangepast. Streefdoel van de warme keuken is september.”

De Smis biedt binnen plaats voor 32 personen aan tafel en 16 op krukken aan de bar. Op het terras buiten met zicht op het centrum kunnen 24 personen zitten.”

De Smis is ook gestart met thema-avonden. De reeks werd gelanceerd met een karaokedag op vrijdag 21 juli. Zaterdag 22 juli is het Hawaï-avond en 29 juli foute party. In augustus volgen de ambiance-avond (5), summer party (12), I love the 90’s’ (19) en schlageravond (26). Op donderdag komt er ook een kaartnamiddag van 14 tot 16 uur.

Openingsuren: dinsdag-zaterdag: van 11 uur tot… , zondag vanaf 10 uur, maandag gesloten.

Café De Smis

Dorpssstraat 15

3540 Herk-de-Stad

tel. 0489/37.68.35