Geetbets - Wie wil sporten in sporthal De Warande in Rummen (Geetbets), is daar vandaag, zaterdag 22 juli, van harte welkom. De sporthal is open zoals op een normale zaterdag.

Gisteren, vrijdag, was de sporthal wel gesloten. Dat gebeurde naar aanleiding van de nationale feestdag. In de sporthal is er geen sprake van een brugdag. Sporten kan er dus zoals op een gewone zaterdag.