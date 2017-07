Halen - In de bibliotheek van Halen kan je vrijdag niet terecht. De bibliotheek is vrijdag gesloten. Ook zaterdag is de bibliotheek dicht.

Op vrijdag is de bibliotheek normaal open van 15 tot 18 uur. Vrijdag 21 juli blijft ze echter dicht wegens 21 juli. Dat is de nationale feestdag, een officiële feestdag waarop openbare diensten niet werken. Zaterdag blijft de bibliotheek dicht, omdat ze in de maanden juli en augustus altijd op zaterdag gesloten is.