Halen - De smultocht om met het hele gezin te doen, die gepland was voor morgen, vrijdag 21 juli, in Halen is afgelast.

De tocht was gepland voor vrijdag tussen 10 en 15 uur. Ouders zouden met hun kinderen een traject kunnen afleggen waarop ze onderweg zelf leuke dingen kunnen doen. Het ging om een organisatie van de sportdienst samen met De Kleine Chef. De activiteit is echter afgelast.

Info: sportdienst, sportcentrum De Koekoek, Sportlaan 4b, tel. 013/35.08.35, sportdienst@halen.be.