Twee Limburgse teams in 20ste Bike-Transalp

Herk-de-Stad - De ploegen van Herkenaren Bart Abrams en Pascal Vandenrijt en Arne Tureluren en Pieter Geerts zijn vandaag in het Oostenrijkse Mayerhofen gestart in de 20ste Bike-Transalp-MTB-race. Dat is een marathonmountainbikewedstrijd van zeven dagen. De twee duo’s maken deel uit van het Limburgse ‘Team b-and-b’.. Ervaringsdeskundigen Bart Abrams en Pascal Vandenrijt gaan de uitdaging al voor de derde keer aan. Youngsters Arne Tureluren en Pieter Geerts wagen er zich voor de eerste keer aan.

“De Bike-Transalp is de zwaarste MTB-etappewedstrijd doorheen de Alpen”, leggen Bart Abrams en Pascal Vandenrijt uit. “Spectaculaire singletracks, magnifieke panorama’s, wondermooie etappeplaatsen en deelnemers uit meer dan 40 landen maken van deze wedstrijd een jaarlijkse hoogtepunt in de wereldwijde MTB-scène. In 7 dagen moeten we 540 kilometer afleggen en daarbij meer dan 18.000 hoogtemeters bedwingen. Dat betekent pure adrenaline vanaf de start in Mayrhofen tot aan de boorden van het Gardameer voor de ca. 500 duoteams.”

Bart Abrams en Pascal Vandenrijt hebben de Transalp al 2 x samen tot een goed einde gebracht. Telkens eindigden zij bij de ‘Grand Masters’ kort in de ereplaatsen. Beiden hebben hun voorbereiding op basis van de kilo’s verzamelde ervaring verder verfijnd. Zij koesteren stevige ambities: “Indien we deze keer gespaard blijven van pech, technische mankementen en/of valpartijen dan moeten we in de top- 5 kunnen eindigen. “ Pascal is overigens in absolute topconditie. Zo staat hij, met nog 2 wedstrijden op de kalender, op een 3e plaats in de Belgian Ardennes Marathon Series (Masters 3).

Debuut

Voor Arne Tureluren en Pieter Geerts is een dergelijke meerdaagse marathon-wedstrijd een nieuwe ervaring. Arne en Pieter hebben al ruimschoots bewezen absoluut hun streng te kunnen trekken in het kortere MTB-werk. Zowel in de Flanders Cup als in de Wallonia Cup als in de Benelux-cup bracht Arne dit jaar meermaals de bloemen mee naar huis en behaalde Pieter tal van ereplaatsen. Pieter en Arne starten hierdoor ook met ambitie in de Bike-Transalp zelf. De eerste twee ritten (Mayrhofen naar Brixen Brixen naar San Vigilio) zijn erg zwaar en zullen onmiddellijk duidelijkheid brengen, maar een top 30-rangschikking in de open categorie ‘Men’ moet tot de mogelijkheden behoren.