Diestenaar (37) betrapt op drugsbezit

Diest - Een man van 37 jaar uit Diest werd betrapt op drugsbezit. Hij werd in de politiecel opgesloten.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle maandag rond middernacht. Een ploeg zag de man urineren in een steegje tussen de Koning Albertstraat en de Michel Theysstraat. De De man probeerde te ontkomen en verborg zich in de grot in park Cerckel. Hij was dronken, agressief en in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. Hij mocht zijn roes uitslapen in een politiecel.