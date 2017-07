Diest - In een bedrijf aan de Kleine Schaluinweg in Diest werd in de nacht van zondag op maandag een inbraak vastgesteld.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak maandag rond 1.30 uur. De politie ging ter plaatse om de toestand te controleren. De dader(s) betraden het erf van het bedrijf via een raam langs de achterzijde. Een kluis werd opengebroken en het bureau doorzocht. Het is nog niet duidelijk of er iets werd gestolen.