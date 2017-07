Geetbets - In het gemeentehuis van Geetbets kan je vandaag, dinsdag 11 juli, niet terecht. Het gemeentehuis is vandaag gesloten.

Aanleiding is de feestdag van 11 juli, de Vlaamse nationale feestdag. Dat is in Vlaanderen een officiële feestdag, waarop openbare diensten niet werken. Morgen ben je welkom in het gemeentehuis van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.