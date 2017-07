Legendarische Maserati op ‘Italiaanse’ Herk-de-Stad Classic

Herk-de-Stad - De 12de editie plaats van de oldtimerhappening Herk-de-Stad Classic belooft een succes te worden. 250 oldtimerbezitters hebben zich al voor het treffen ingeschreven. De editie van dit jaar staat in het teken van Italië.

Organisator Stephan Stevens: “Vandaar dat we ook een blikvanger uit de traditie van de Italiaanse automerken mogen verwelkomen. Voor onze 12de editie is een Maserati 250 GT van het bouwjaar 1968 te bewonderen. De auto is eigendom van een man van Kortrijk, die met plezier de verplaatsing naar Herk-de-Stad maakt. Een andere blikvanger is een Ford GT 40 ‘Le Mans’, die in 1968 werd gebouwd. De eigenaar is een man uit Wallonië. Ook een opvallende aanwezige zal een Mercedes SL van de jaren ’50 zijn.” Bij Herk-de-Stad Classic hoort een barbecue waarvoor 150 mensen aan tafel zullen schuiven.