Oldtimers Herk Classic zondag van Herk naar Tongeren

Herk-de-Stad - Zondag 9 juli vindt de 12de editie plaats van Herk-de-Stad Classic. Voor het eerst zullen de deelnemers met hun oldtimers naar Tongeren rijden en nog wel via de oude Romeinse Kasseiwegen. Iedereen kan de oldtimers vanaf 9 uur komen bekijken op de Markt in Herk-de-Stad.

Organisator Stephan Stevens: “De deelnemers krijgen de kans om een onvergetelijke dag te beleven met hun oldtimers in Tongeren. De deelnemers zullen langs heel wat kleine (Tongerse) dorpjes passeren zoals Lauw, Rutten en Herstappe om tussenstop te maken op de Tongerse Grote Markt en het Vrijthof. De Grote Markt, het Vrijthof, de Graanmarkt en de Vlasmarkt zijn zondag 9 juli voorbehouden voor de deelnemers van Herk-de-Stad Classic.Tongeren zal die dag alle oldtimers verwelkomen in de oudste stad van het land waar ze onder het standbeeld van Ambiorix zullen passeren om halt te houden op de voorbehouden parkeerplaatsen pal voor de imposante basiliek.

Tournee Generale

Spceciaal voor deze editie worden de deelnemers getrakteerd door een bekend frisdrankenmerk dat speciaal met bakfietsen naar Tongeren zal komen om de deelnemers en toeschouwers te trakteren op een verfrissing. Eens uit Tongeren vertrokken, zullen de deelnemers kunnen kiezen uit een route van 100 of 130 km. Deze laatste brengt de deelnemers langs het prachtige Jekerdal tot aan de taalgrens in Glons, Boirs en Bassenge om via Millen en Genoelselderen terug te keren naar Limburg.

Tussenstop in Hasselt

Nadat de deelnemers Haspengouw hebben verlaten, staat er in Hasselt op het Kolonel Dusartplein nog een tweede tussenstop op het programma waar de deelnemers passeren langs de binnenstad via de Zuivelmarkt. Hier kunnen de chauffeurs en hun passagiers parkeren op het Kolonel Dusartplein waar een gezellig terras op de deelnemers wacht.

Taart en koffie in Herk-de-Stad

Rond 18.30 uur wacht de deelnemers nog een traktatie op de Markt in Herk-de-Stad om de dag af te sluiten. Hier wordt ook nog een prijsuitreiking gehouden. Speciaal voor deze editie zullen ook enkele unieke oldtimers van de Maserati Club België deelnemen waaronder een Maserati Ghibili uit de jaren '60. Info: www.stephanstevens.be.