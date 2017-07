Inbraak twee woningen Wijngaardstraat

Diest - In de Wijngaardstraat in Diest werd vrijdagochtend de inbraak in twee woningen vastgesteld.

De melding van de eerste inbraak kwam er om 4.30 uur. In dat huis werd langs een raam aan de achterzijde ingebroken. Het raam was open met een vliegenraam in de plaats. Het vliegenraam werd doorgesneden om in het huis te geraken. Daar werd een bestekkoffer gestolen, maar die werd in de tuin van de buren achtergelaten. De inbraak in de tweede woning werd rond zes uur vastgesteld. De dader(s) drong(en) binnen langs de deur die niet slotvast was. Ze doorzochten de gelijkvloerse verdieping, maar op het eerste gezicht werd er niets gestolen.