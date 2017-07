Digi-assistent bibliotheek in vakantie alleen na afspraak

Herk-de-Stad - Voor computervragen over hardware en software ben je welkom bij de digi-assistent in de bibliotheek. Die houdt normaal elke eerste donderdag van de maand spreekuur, maar tijdens de vakantie geldt een andere regeling. De digi-assistent werkt in de vakantie alleen na afspraak.

De digi-assistent is een persoon die je raad geeft bij het gebruik en/of problemen met je computer. Ook voor vragen of hulp bij het gebruik van je tablet, smartphone, software of digitale toepassingen kan je bij hem terecht. Voor de vakantieregeling mag je je vraag naar de bibliotheek mailen. De digi-assistent neemt zelf met jou contact op. Je mag je vraag mailen naar bibliotheek@herk-de-stad.be. Het advies gebeurt gratis. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.