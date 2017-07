Donderdag eerste prieelconcert

Herk-de-Stad - In het park Olmenhof aan het stadhuis van Herk-de-Stad wordt morgen, donderdag 6 juli, voor het eerst een prieelconcert dit jaar georganiseerd. Om 20.30 uur staat het Antwerp Gipsyska Orkestra onder het prieel.

Ruim tien jaar staat Antwerp Gipsyska Orkestra garant voor een mix van gipsy, ska, reggae en balkanbeats. Met een sterke live reputatie, onweerstaanbare grooves en vette beats brengt de groep het publiek in extase. In heel Europa, Australië, delen van Azië en Amerika laat Antwerp Gipsyska Orkestra een spoor van verschroeide podia en murw gedanste menigtes na. In Kosovo tourt nu een band die hun oudere werk speelt. In Venezuela heeft een band zichzelf naar hen genoemd. In Armenië werd onder hun invloed een ska band opgericht en een Japanse platenfirma kocht recent zestig elpees. Het terras opent om 19 uur met de foodtruck Balkan Shizzle.De toegang is gratis.