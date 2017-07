Geetbets - De gemeente Geetbets vat de zomeractiviteiten voor kinderen en tieners vandaag aan met een omnisportweek.

Die is bestemd voor kinderen geboren in 2010 of eerder. De maximumleeftijd bedraagt 15 jaar. Iedereen kan zich komen uitleven in allerhande sporttakken. Ervaren monitoren en trainers van de clubs leren de kneepjes van elke sport. De deelnemers worden van maandag tot vrijdag verwacht telkens van 9 tot 16 uur. Info: sport@geetbets.be.