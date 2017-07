Herk-de-Stad - Wie op zoek is naar een leuk voorwerp voor de verfraaiing van de eigen woonkamer of een stuk voor gebruik in de keuken is zondag 2 juli welkom in Schakkebroek. Daar organiseren de bewoners van de wijk vlakbij de kerk een garageverkoop.

Je kan er allerlei voorwerpen op de kop tikken. Met een ritje door de wijk zie je welke bewoners aan de garageverkoop deelnemen.