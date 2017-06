Pelgrimstocht naar Amandinahuis

Herk-de-Stad - Alle belangstellenden zijn morgen, zaterdag 1 juli, welkom voor deelname aan de pelgrimstocht.

Het gaat om een initiatief van het dekenaat Herk-de-Stad in het kader van het jubileum van het bisdom Hasselt. Dat viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Samenkomst voor de pelgrimstocht om 13.30 uur aan de kerk van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Schakkebroek. Na een bezinningsmoment vertrekt de tocht om 14 uur. Eindpunt van de tocht is het Amandinahuis. Dat is het geboortehuis van Paulina Jeuris, alias zuster Amandina, die honderd jaar na haar overlijden in de Boksersopstand heilig werd verklaard.