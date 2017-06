Frans leren in aanloop naar vakantie

Halen - Ga je met je kinderen op vakantie in Wallonië of in Frankrijk? Dan kunnen je kids een aanloop op het verblijf in een Franstalige omgeving nemen met een deelnamen aan het taal-crea-sportkamp. Daarmee zetten de cultuur- en de sportdienst de vakantie in.

Het kamp loopt van 3 tot en met 7 juli. Het is bestemd voor kinderen geboren in de jaren 2006 tot en met 2012. Ze worden telkens van 10 tot 13 uur verwacht in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A). Info: cultuurdienst, gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A), tel. 013/35.08.30, cultuurdienst@halen.be.