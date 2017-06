Vandaag Comedy Night in Zelem

Halen - Zelem zet vanavond de vakantie op de komische toer in. Vanavond vindt in de tent in sportcentrum De Kambergen de Comedy Night plaats met Limburgse standup comedian en als lokaal talent Kris Mantels.

Het eerste deel van onze comedyavond wordt afgetrapt door Rik Bosmans. Rik heeft het postuur van Theo Maassen, de moppen van een 16-jarige en is leraar aan een technische school. Rik Bosmans komt uit Opglabbeek en organiseert daar twee maal per jaar een KomedieKafee. Er wordt gefluisterd dat Rik een grote film en muziekliefhebber is.

Buga komt uit de achterbuurten Genk en brengt ons zijn verhaal over de kijk van een jonge allochtoon op de Vlaamse samenleving. Buga werd voor de leeuwen gegooid in Comedy Mania 2013, ingeschreven door vrienden zonder zijn medeweten, haalde hij moeiteloos de finale en kwam tenslotte als winnaar over de eindstreep!

Na de pauze is het tijd voor iemand van eigen bodem. Kris Mantels, 31 jaar uit Zelem en nog maar net met comedy bezig. Net zoals Buga is Kris in de comedy gerold dankzij Comedy Mania, een wedstrijd waarin hij in 2015 de derde plaats én de publieksprijs behaalde. Kris heeft een duidelijke mening over Zelem, de politiek en het voorlaatste seizoen van Temptation Island.

Als afsluiter is er Yannick Noben (33), een beroepsmilitair uit Diepenbeek. Door een (verloren) weddenschap heeft hij deel moeten nemen aan de Limburgse comedywedstrijd: ‘ComedyMania 2015’. Groot was ieders verbazing toen Yannick doorging naar de finale. Toen hij hier als eerste over de streep kwam, was zijn carrière vertrokken. Van treinstakingen tot vervelende buren en te weinig ijs in zijn rum-cola, deze comedian schuwt geen enkel onderwerp.

Het geheel wordt aan elkaar gepraat door MC Jan Linssen. Met zijn derde comedy-optreden ooit sleepte Jan Linssen (35) onmiddellijk de hoofdprijs van Comedymania 2011 in de wacht. Ruim een jaar later stond hij in de finale van de Culture Comedy Award, de grootste stand-up comedy prijs van Nederland en België voor opkomend talent. Sindsdien gaat het hard voor Jan. Hij trad ondertussen meer dan 150 keer op in theaterzalen, jeugdhuizen, cafés en parochiezalen en deelde het podium met o.a. Wim Helsen, Henk Rijckaert, Bart Cannaerts en vele andere comedycoryfeeën. Jan stelt op gepaste wijze de comedians aan u voor.

De comedy night gaat van start om 20.30 uur. Vooraf wordt een barbecue gehouden en ben je welkom in de ginbar.