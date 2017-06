Geetbets - Drie leden van wielerclub Macadam van Geetbets gaan zondag 2 juli een grote sportieve uitdaging in de Franse Alpen aan. Dat is een wielerrit waarin ze een aantal gekende cols in de Alpen beklimmen.

De drie zijn Luc Es, Tim Vandendijck en Johan Wellens. Zij beklimmen zondag de Col du Glandon, de Col du Télégraphe, de Col du Galibier en Alpe d’Huez. Daarbij overbruggen ze in totaal 5.000 hoogtemeters.