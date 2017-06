Geetbets - Zeven juli wordt een uitzonderlijk drukke dag in het gemeentehuis Geetbets. Die dag stappen maar liefst vijf koppeltjes in Geetbets in het huwelijksbootje.

Zeven juli is een merkwaardige datum. Daarin komt driemaal het cijfer zeven voor. De zevende van de zevende maand in het jaar 2017. Vijf huwelijken op een dag is bijna een vijfde van het totaal op jaarbasis in Geetbets.