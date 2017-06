Uitstel gemeenteraad september

Halen - De gemeenteraad van Halen komt in juli en augustus niet samen. De zitting voor de maand september wordt met een week uitgesteld.

De raad vergaderde voor het laatst op 12 juni. Dat was een week later dan normaal, want de eerste maandag van de maand is de vaste vergaderdatum van de raad. In de maanden juli en augustus is er geen zitting. In september zou de raad dus ook normaal op de eerste maandag, 4 september, moeten vergaderen. Ook in die maand wordt de vergadering met een week uitgesteld. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.