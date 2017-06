Kids-ID aanvragen voor reizen buiten België

Geetbets - Inwoners van Geetbets die naar het buitenland reizen met kinderen tot 12 jaar, moeten er rekening mee houden dat in het buitenland het bezit van een Kids-ID vereist is.

In België geldt deze verplichting niet, maar buiten ons land dus wel. De kids-ID moet je bij het gemeentebestuur aanvragen. Dat doe je best drie weken voor het vertrek. Om als volwassene voor je kind(eren) een kids-ID aan te vragen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Je moet over het wettelijke ouderlijke gezag over het kind hebben. De aanvraag moet je als ouder samen met je kind doen. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.