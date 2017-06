Herk-de-Stad - Herkse kids en kids van de Herkse scholen kunnen het einde van het schooljaar komen vieren op de fruitsappenfuif op woensdag 28 juni in gemeenschapscentrum De Markthallen.

De dienst Jeugd voorziet de juiste beats en leuke randanimatie. Het eerste drankje is gratis. Daarna betaal je 1 euro per bonnetje. De fuif loopt van 19 en 22 uur. Gratis toegang. Inschrijven kan je via www.herkdestad.be/ fruitsappenfuif.