Zondag familiezoektocht in Herk-centrum

Herk-de-Stad - Iedereen is nu zondag 11 juni welkom voor deelname aan de familiezoektocht van de bibliotheek en Toerisme Herk-de-Stad in Herk-centrum. De tocht daagt je uit op zoek te gaan naar een aantal weetjes over plaatsen en figuren in Herk-centrum.

Zo leer je heel wat over de figuur van Govaert Wendelen, naar wie in het centrum van Herk-de-Stad het Wendelenplein werd genoemd. In gemeenschapscentrum De Markthallen vinden nu culturele activiteiten plaats, maar vroeger had dit gebouw drie andere functies. Aan de deelnemers om ze te ontdekken. Vertrek en aankomst in het park Olmenhof aan het stadhuis. Vrij vertrek tussen 13.30 en 14.30 uur, Toerisme Herk-de-Stad, park Olmenhof. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.