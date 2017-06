Niet verzekerde auto Genkenaar getakeld

Diest - Een man van 61 jaar uit Genk moeset vrijdagavond zijn auto inleveren. Hij was niet in het bezit van de nodige pappieren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle vrijdagavond om 21 uur in de Hasseltsestraat in Diest. Hij kon geen geldige verzekeringspapieren voorleggen. Het voertuig werd getakeld.