Diestenaar (42) in het bezit van speed

Diest - Een man van 42 jaar uit Diest werd vrijdagavond betrapt op het bezit van speed.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle vrijdagavond rond 17.30 uur op de Commissaris Neyskenslaan in Diest. De man uit Diest was in het gezelschap van een andere man. De man uit Diest was in het bezit van een hoeveelheid speed. De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de diefstal donderdag rond 11 uur. Het was de eigenaar van een perceel landbouwgrond die de diefstal zelf had vastgesteld. De dader(s) braken het slot van de deur open en stalen er werkmateriaal; onder andere spades, een hak en een kapstok.