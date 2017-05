Kerk Halen in de kijker op Open Kerkendag

Halen - In het kader van de Open Kerkendag staat zondag 4 juni de monumentale Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk in de kijker. De kerk telt heel wat bezienswaardigheden.

De kerk bezit een merkwaardige kruisweg van de hand van Tony van Os, gemaakt in 1932. Op de kruisweg staan inwoners van Halen die in die tijd leefden. Speciaal voor Open Kerkendag worden een aantal kerkschatten van onder het stof gehaald en tentoon gesteld. Voor wie hier meer wil over weten; om 12u en om 14u30 neemt een gids je mee op ontdekkingstocht door de kerk.

Een aantal Halense verenigingen werken mee aan Open Kerkendag. Zo zal het koor van de vier parochies de mis van 10u30 opluisteren, stelt de Kunstkring Halen een aantal werken tentoon en om 14u zet Roba’s Dancefactory met een optreden de stenen in beweging.